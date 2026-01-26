Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0162 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2434 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0162
|AUD
|1,1754
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1181
|CZK
|0,0831
|CNY
|0,2444
|DKK
|0,27
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,2181
|INR
|0,0185
|GBP
|2,3224
|SEK
|0,1909
|CHF
|2,1872
|ILS
|0,5418
|CAD
|1,2426
|KWD
|5,5442
|KZT
|0,3365
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5277
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,1747
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6075
|PLN
|0,4785
|RON
|0,3957
|RUB
|2,2434
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3404
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,323
|TRY
|0,0392
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,1037
|NZD
|1,0131