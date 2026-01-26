Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 января

Экономика Материалы 26 января 2026 09:10 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0162 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2434 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0162
AUD 1,1754
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1181
CZK 0,0831
CNY 0,2444
DKK 0,27
GEL 0,6311
HKD 0,2181
INR 0,0185
GBP 2,3224
SEK 0,1909
CHF 2,1872
ILS 0,5418
CAD 1,2426
KWD 5,5442
KZT 0,3365
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5277
MDL 0,1004
NOK 0,1747
UZS 0,0141
PKR 0,6075
PLN 0,4785
RON 0,3957
RUB 2,2434
RSD 0,017
SGD 1,3404
SAR 0,4533
xdr 2,323
TRY 0,0392
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,1037
NZD 1,0131
