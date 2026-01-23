В Баку состоится концерт современной музыки "Пересекающиеся линии #3" - вход свободный

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама по инициативе Бакинского общества современной музыки, 29 января в 19:00, состоится очередной концерт из серии "Пересекающиеся линии #3", сообщили Trend Life организаторы.

Программа концерта объединит произведения выдающихся композиторов разных эпох и направлений. В исполнении музыкантов прозвучат:

-Эдгар Варез - "Density 21.5";

-Тахир Ибишов -"Riercar" для голоса и ансамбля на стихи Райнера Марии Рильке;

-Сальваторе Шаррино -"Perduto in una città d’acque" для фортепиано;

-песня Айаза Гамбарли "Цветы граната";

-пять пьес из цикла Белы Бартока "Микрокосмос*.

Особо отмечается, что два произведения программы -"Riercar" Тахира Ибишова и пять пьес из цикла "Микрокосмос" Белы Бартока - прозвучат в рамках мировой премьеры. Пьесы Бартока будут исполнены оркестром Cadenza в обработке композитора Аяза Гамбарли.

Концерт обещает стать значимым событием для ценителей современной академической музыки и продемонстрировать новые художественные пересечения традиций и новаторских подходов.

Вход на концерт свободный.

