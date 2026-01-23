Мы продолжим работать над непрерывным продвижением культурного наследия Азербайджана - Джованни Кристофоли

БАКУ /Trend/ - Мы продолжим работу по непрерывному продвижению культурного наследия Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на церемонии открытия новых выставочных залов и постоянной экспозиции «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма» в Национальном музее искусств.

По его словам, в рамках проекта, реализованного при поддержке bp, в музее были проведены масштабные ремонтные работы, установлены современные системы освещения.

«Действительно, bp внесла большой вклад в экономику Азербайджана. Но экономика – это еще не всё. Традиции и культура тоже очень важны. Мы гордимся тем, что участвуем в сохранении, продвижении богатого культурного наследия Азербайджана, и с нетерпением ждём продолжения этого пути с многочисленными новыми и интересными проектами в будущем», – добавил Джованни Кристофоли.

