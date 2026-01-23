Итальянская компания CESI приступила к разработке ТЭО Транскаспийского "зеленого энергетического коридора"

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания CESI с 15 января приступила к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) Транскаспийского «зеленого энергетического коридора».

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор совместного предприятия "Зеленый энергетический коридор", созданного в рамках проекта коридора Центральная Азия - Азербайджан, Турал Алиев в ходе выступления за круглым столом в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

"В декабре 2025 года компания CESI была выбрана партнером-консультантом по подготовке ТЭО проекта "Зеленого энергетического коридора" Центральная Азия - Азербайджан. В январе 2026 года специалисты уже приступили к работе", - отметил Т. Алиев.

Генеральный директор сообщил, что этот процесс охватывает техническое, экологическое и финансовое обоснование транспортировки "зеленой" энергии из Центральной Азии в Европу, а также изучение ресурсов, необходимых для реализации проекта.

Напомним, что 13 ноября 2024 года в рамках COP29 было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в сфере развития и передачи «зеленой» энергии.

В целях реализации соглашения 27 декабря 2024 года в Баку была учреждена совместная компания Green Corridor Union LLC.

Кроме того, между энергетическими ведомствами трех стран, Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) был подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации данного проекта.