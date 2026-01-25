В Иране названо число предприятий, которые получат оборотный капитал

БАКУ /Trend/ - В Иране список из 2 486 промышленных и производственных предприятий направлен в Центральный банк страны для обеспечения оборотным капиталом.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Иззатулла Зареи.

По его словам, указанное количество предприятий подало заявки на получение кредитов на общую сумму около 17 миллиардов долларов для пополнения оборотного капитала. Зареи отметил, что на основании обращений объем средств, зарегистрированный и утвержденный министерством, составляет 3,8 миллиарда долларов.

Представитель министерства добавил, что ожидается направление Центробанком списка производственных предприятий в коммерческие банки, после чего компании смогут воспользоваться предусмотренными кредитами.

Напомним, что 8 января Кабинет министров Ирана принял решение о выделении 7 квадриллионов риалов (около 7 миллиардов долларов) для поддержки промышленного и производственного секторов. Эти средства будут предоставлены банками в форме кредитов для обеспечения оборотного капитала и компенсации дефицита ликвидности.