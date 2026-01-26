Сотрудничество Азербайджана и Израиля приносит значительную экономическую выгоду - Гидеон Cаар

БАКУ /Trend/ - Развитие стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем приносит значительную экономическую выгоду обеим сторонам.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Cаар на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

По словам Г.Саара, с момента открытия посольства Израиля в Азербайджане сотрудничество между двумя странами еще больше укрепилось.

Министр отметил, что в период с 2024 по 2025 год объем торговли между Азербайджаном и Израилем значительно вырос. Так, по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 360 миллионов долларов США.