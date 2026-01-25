Доходы банка Saderat возросли

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) общий доход банка Saderat увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

Об этом Trend сообщили со ссылкой на банк Saderat.

Согласно информации, за 9 месяцев общий доход банка Saderat составил 1,18 квадриллиона риалов (примерно 1,18 миллиарда долларов).

За 9 месяцев кредиты, выданные банком Saderat, составили 978 триллионов риалов (примерно 973 миллиона долларов). Стоимость выданных кредитов выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В указанный период депозиты банка Saderat в других банках и финансовых учреждениях составили 68,1 триллиона риалов (примерно 67,8 миллиона долларов), что в 20 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от инвестиций банка Saderat в облигации за 9 месяцев составил 70,4 триллиона риалов (примерно 70 миллионов долларов), что на 141% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что банк Saderat Ирана имеет 28 филиалов в 12 странах и 2015 местных филиалов. Сообщается, что капитал банка составляет 215 триллионов риалов (примерно 311 миллионов долларов).