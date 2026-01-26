В Баку состоялась расширенная встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром состоялась расширенная встреча.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что стороны обсудили расширение сотрудничества в различных сферах, включая политический диалог, энергетику, торговлю, инвестиции, образование, культуру, оборону и безопасность. Также была подчеркнута взаимная заинтересованность в изучении новых возможностей для сотрудничества.

Министры также обсудили вопросы международного и регионального значения.

Руководители МИД отметили важность вклада обеих стран в мир, развитие и благополучие как в своих регионах, так и за их пределами.

Министры иностранных дел выразили решимость углубить партнерство между Азербайджаном и Израилем.

