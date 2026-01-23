Сахиба Гафарова встретилась с председателем Конгресса депутатов Испании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23-го января находящаяся в Азербайджане с официальным визитом делегация во главе с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас посетила Милли Меджлис.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

После ознакомления гостей с залом пленарных заседаний парламента они побывали в Музее Гейдара Алиева, где Франсина Арменголь Сосиас подписала Памятную книгу.

Затем состоялась встреча в расширенном составе спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и делегации, возглавляемой председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас.

На встрече подчёркивалось особое значение этого визита в Азербайджан как первого для спикера парламента Испании. Было сказано, что этот визит, последовавший за первым официальным визитом спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Королевство Испания в мае 2025-го года, является ярким примером внимания, уделяемого развитию межпарламентских связей между Испанией и Азербайджаном. В ходе беседы выражалась уверенность в том, что этот визит внесёт вклад в дальнейшее укрепление отношений сотрудничества – как между нашими парламентами, так и нашими странами.

Отмечалось, что наблюдаемый активный политический диалог между нашими странами, особенно в последнее время, является очень важным фактором. Так, на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в ходе рабочего визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в нашу страну в рамках мероприятия COP29 в ноябре 2024-го года было достигнуто согласие о реализации ряда важных совместных инициатив по расширению связей. Продолжение этого диалога, а также осуществление встречных визитов и встреч позволят нам совместными усилиями далее развивать наши отношения.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения договорно-правовой базы между двумя странами для содействия развитию двустороннего сотрудничества, роли экономического сотрудничества в отношениях между нашими странами, деятельности испанских компаний в Азербайджане, важности сотрудничества в области возобновляемой энергетики, образования, науки и культуры.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала гостью о проектах, реализуемых Азербайджаном в направлении экспорта возобновляемых источников энергии в Европу, важной роли Азербайджана как транзитной страны в Среднем коридоре, а также ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

С. Гафарова отметила, что фактически мир между Азербайджаном и Арменией после Вашингтонского саммита в августе прошлого года полностью изменил реалии в нашем регионе. Азербайджан и Президент Ильхам Алиев являются авторами этой совершенно новой реальности мира и безопасности в нашем регионе. Председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что после парафирования мирного договора в Вашингтоне вскоре будет подписан мирный договор между двумя странами.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас поделилась своими впечатлениями от посещения Музея Победы в Баку и увиденного ею развития в нашей стране.

Она отметила, что Испания поддерживает суверенитет Азербайджана и заинтересована в развитии сотрудничества с ним в различных областях.

Председатель парламента рассказала о значении экономических отношений между нашими странами, включая сотрудничество в энергетическом секторе, и подчеркнула готовность испанских компаний к дальнейшему расширению своей деятельности в Азербайджане.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

После встречи гости ознакомились с созданным в фойе Милли Меджлиса и посвященным 44-дневной Отечественной войне «Уголком Победы».

