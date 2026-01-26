Отношения Ирана с Россией и Китаем основаны на взаимном уважении - Бегаи

БАКУ /Trend/ - Отношения Ирана с Россией и Китаем основаны на взаимном уважении и традиционных принципах.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, у Ирана с обеими странами существуют долгосрочные связи в сфере обороны.

Бегаи подчеркнул, что с Россией и Китаем у Ирана заключены важные долгосрочные соглашения и договоренности, которые служат основой двусторонних отношений.

Официальный представитель министерства добавил, что Иран продолжает консультации с Россией и Китаем и поддерживает тесные контакты по всем возникающим вопросам.

Напомним, что 17 января 2024 года в Москве было подписано Соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве между президентами Ирана и России. Соглашение предусматривает сотрудничество в торговле и экономике, инновационных технологиях, мирном использовании ядерной энергии, информационной и кибербезопасности, борьбе с терроризмом, сотрудничестве в Каспийском регионе и охране окружающей среды и других сферах.