В Иране зафиксирован рост ликвидности

БАКУ/Trend/ - По состоянию на конец 8-го месяца текущего иранского года (21 ноября 2025 года) ликвидность в Иране увеличилась на 40,4% по сравнению с концом аналогичного месяца прошлого года (20 ноября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют статистические данные Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, на конец 8-го месяца текущего иранского года объем ликвидности в стране составил 131 квадриллион риалов (примерно 131 млрд долларов США). На конец аналогичного месяца прошлого года этот показатель составлял 93,9 квадриллиона риалов (примерно 93,5 млрд долларов).

В статистике отмечается, что на конец 8-го месяца текущего года доля денег в структуре ликвидности составила около 31,9 квадриллиона риалов (примерно 31,7 млрд долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля денег выросла на 41,7%. В конце аналогичного месяца прошлого года этот показатель составлял 22,5 квадриллиона риалов (примерно 22,4 млрд долларов).

Также сообщается, что на конец 8-го месяца текущего года доля квазиденег в структуре ликвидности составила около 100 квадриллионов риалов (примерно 99,5 млрд долларов), что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце аналогичного месяца прошлого года объем квазиденег в ликвидности составлял 71,4 квадриллиона риалов (примерно 71,1 млрд долларов).

В статистике также говорится, что после 22 мая 2019 года в последующий период устойчивое сокращение ликвидности свидетельствует о реализации и правильной направленности программы Центрального банка, связанной с регулированием национальной валюты.

Отметим, что государства всегда стремятся направлять рост ликвидности в правильное русло. Если рост ликвидности направляется эффективно, это приводит к экономическому развитию, росту занятости и снижению инфляции. В Иране же ненадлежащее направление ликвидности не привело к экономическому росту, а, напротив, стало причиной усиления инфляции.