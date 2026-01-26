Возросла стоимость услуг предприятий в секторе ИКТ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стоимость услуг, предоставленных предприятиями, работающими в информационно-коммуникационном секторе, в 2025 году составила 3,989 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По информации, стоимость предоставленных услуг в реальном выражении выросла на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

69,2 процента стоимости услуг в этой области пришлось на население. 32,4 процента или 1,291 миллиарда манатов дохода от услуг сформировалось в сфере мобильной связи.