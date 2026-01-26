Иран даст карательный ответ на любую агрессию - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран даст карательный и всесторонний ответ на любую агрессию.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, сейчас Иран сильнее и лучше подготовлен по сравнению с предыдущими периодами.

Бегаи отметил, что Иран доверяет своим возможностям и способностям, а прошлый опыт, особенно события прошлого года, сделал страну еще сильнее.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес военные авиаудары по Ирану. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное обещание III»: сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по многим объектам, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.