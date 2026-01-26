Иран даст карательный ответ на любую агрессию - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран даст карательный и всесторонний ответ на любую агрессию.
Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.
По его словам, сейчас Иран сильнее и лучше подготовлен по сравнению с предыдущими периодами.
Бегаи отметил, что Иран доверяет своим возможностям и способностям, а прошлый опыт, особенно события прошлого года, сделал страну еще сильнее.
Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес военные авиаудары по Ирану. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.
В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное обещание III»: сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по многим объектам, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.
22 июня США нанесли военные авиаудары по трем иранским ядерным объектам. Отмечалось, что иранские ядерные объекты были уничтожены.
Кроме того, вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по американской военной базе в Катаре.
24 июня канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что израильское правительство договорилось о прекращении огня с Ираном при посредничестве Президента США Дональда Трампа.
Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с заявлением, отметив, что атаки прекратились.