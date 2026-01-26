Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке путем переговоров - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 26 января 2026 13:35 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке путем переговоров.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

"Мы провели обсуждения относительно ситуации на Ближнем Востоке. Мы хотели бы, чтобы прекращение огня, достигнутое в секторе Газа, было долгосрочным. Мы выступаем за мирное решение этих вопросов путем переговоров", - отметил Дж.Байрамов.

