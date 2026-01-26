Продолжается строительство танкеров на Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с заказом ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, на Бакинском судостроительном заводе (БСЗ) продолжается строительство трёх новых танкеров.

Как сообщает Trend со ссылкой на ASCO, в настоящее время строительная готовность одного из танкеров составляет около 40 процентов, по двум другим судам выполнено 35 процентов работ.

"Танкеры будут иметь максимальную скорость 10 узлов и дедвейт 7 740 тонн. Длина судов составит 141 метр, ширина - 16,98 метра, глубина борта - 6 метров. Особая конструкция позволит танкерам заходить в мелководные порты с полной загрузкой.

Суда строятся на основе инновационного проекта, отвечающего современным международным требованиям, включая самые высокие стандарты безопасности и экологичности.

Отметим, что ранее по заказу ASCO на БСЗ были построены и переданы четыре танкера. Танкеры "Лачын" и "Кяльбаджар" эксплуатируются для перевозки нефти и нефтепродуктов, а суда "Академик Хошбахт Юсифзаде" и "Зангилан" — для транспортировки как нефти, так и химической продукции. Строящиеся в настоящее время танкеры реализуются в рамках того же проекта", - говорится в информации ASCO.