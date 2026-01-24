В Баку открылась выставка "Вдохновлённый Чехией" по итогам творческого воркшопа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Fabrica состоялось открытие выставки "Вдохновлённый Чехией", организованной по итогам творческого воркшопа – проекта Ambassadors Cultural Club. Мероприятие было реализовано при совместной организации посольства Чехии в Азербайджане, Arts Council Azerbaijan и НПО Səyahət, сообщает Trend Life.

Экспозиция объединила произведения, созданные азербайджанскими художниками в ходе воркшопа. На выставке представлены работы художников - Лейлифер Мусеибовой, Нигяр Муслимовой, Оксаны Кязымовой, Асмер Асади, Лейлы Оруджовой, Эльдара Бабазаде, Наили Магеррамовой, Ройи Гасан, Айдан Мамедли, Наргиз Гулиевой, Тараны Алиевой, Рауля Садыгова, Севиндж Ахмед и Ульвии Хейруллазаде.

На открытии руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал об экспозиции, направленной на дальнейшее развитие культурных мостов между странами, особо отметив вклад художников в успешную реализацию проекта.

Посол Чехии Милан Седлачек подчеркнул плодотворный характер культурного сотрудничества в рамках проекта, поблагодарил участников и вручил художникам дипломы. В ходе мероприятия в знак признания вклада в развитие культурных связей между странами Дадаш Мамедов награждён дипломатическим памятным знаком Чехии и соответствующим сертификатом.

Выставка "Вдохновлённый Чехией" стала успешным результатом совместного культурного сотрудничества и очередным этапом в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Чехией.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!