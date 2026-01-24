Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и египетская Nile Sugar договорились о продолжении совместных инвестпроектов

Узбекистан Материалы 24 января 2026 22:21 (UTC +04:00)
Узбекистан и египетская Nile Sugar договорились о продолжении совместных инвестпроектов
Фото: Бахтиёр Саидов / Facebook

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - 23 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Эмадом Фаридом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что в рамках работы с международными инвесторами, включая Nile Sugar, разрабатываются проекты по развитию перерабатывающей отрасли и сопутствующей инфраструктуры в Узбекистане.

По итогам переговоров подписан Итоговый протокол, фиксирующий намерение сторон продолжать координированную работу по подготовке и реализации совместных проектов. Документ предусматривает дальнейшее согласование проектных параметров, условий финансирования и последующих шагов по расширению практического сотрудничества в приоритетных направлениях развития.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости