Узбекистан и египетская Nile Sugar договорились о продолжении совместных инвестпроектов

ТАШКЕНТ /Trend/ - 23 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Эмадом Фаридом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что в рамках работы с международными инвесторами, включая Nile Sugar, разрабатываются проекты по развитию перерабатывающей отрасли и сопутствующей инфраструктуры в Узбекистане.

По итогам переговоров подписан Итоговый протокол, фиксирующий намерение сторон продолжать координированную работу по подготовке и реализации совместных проектов. Документ предусматривает дальнейшее согласование проектных параметров, условий финансирования и последующих шагов по расширению практического сотрудничества в приоритетных направлениях развития.