Обнародован объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем за 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 4,874 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщил со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, этот показатель на 1,1 миллиарда долларов США или на 30,2% больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,86% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, за отчетный период Китай занял 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объем торговых операций.

В прошлом году из Азербайджана в Китай был экспортирован товар на сумму 84,362 миллиона долларов США. Это на 64,7 миллиона долларов США или в 4,3 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетный период из Китая в Азербайджан были осуществлены импортные операции на сумму 4,790 миллиарда долларов США, что на 1,1 миллиарда долларов США или на 28,6% больше по сравнению с 2024 годом. Таким образом, в отчетный период Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал наибольший объем продукции.

Отметим, что в 2025 году Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 49,423 миллиарда долларов США. Это на 1,810 миллиарда долларов или на 3,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Из общего объема внешнеторгового оборота 25,043 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, а 24,380 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 1,5 миллиарда долларов, или на 5,7%, тогда как импорт увеличился на 3,322 миллиарда долларов, или на 15,8%.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 663 миллионов долларов, что на 4,833 миллиарда долларов, или в 8,3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.