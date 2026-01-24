Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
США укрепят стратегическое партнерство с Азербайджаном - Трамп

Политика 24 января 2026
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение Мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что эта война была одной из восьми войн, которые ему удалось завершить. Сейчас воцарились благополучие и мир.

«Мы укрепим наше стратегическое партнёрство с Азербайджаном. Мы подпишем соглашение с Арменией о мирном ядерном сотрудничестве. Мы заключим контракты для наших крупных производителей полупроводников. Мы будем продавать Азербайджану оборонное оборудование, произведённое в США, включая бронежилеты, катера и другое», — подчеркнул Трамп.

