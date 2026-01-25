В результате снегопадов и проливных дождей на севере Пакистана погибли пять человек

БАКУ/ Trend/ - В результате сильного снегопада и проливных дождей в двух северных провинциях Пакистана — Гилгит-Балтистане и Белуджистане — погибли пять человек.

Как сообщает Trend, в округе Диамер провинции Гилгит-Балтистан из-за обильного снегопада обрушилась наблюдательная вышка на жилой дом. В результате происшествия погибли четыре человека.

В провинции Белуджистан, в городе Жоб, вследствие сильного дождя обрушилась крыша здания, что привело к гибели одного ребенка, еще два человека получили ранения. Кроме того, более шести человек были госпитализированы в результате несчастных случаев, вызванных гололедом.

Пакистанский метеорологический департамент прогнозирует продолжение дождей и снегопадов в отдельных районах страны.