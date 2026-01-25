Обнародована прогнозируемая сумма доходов Ирана от экспорта мазута за год

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Ирана на следующий иранский год (21 марта 2026 года – 20 марта 2027 года) предусмотрен экспорт мазута на сумму примерно 4 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, это отражено в проекте государственного бюджета, представленном иранским правительством в парламент.

Одновременно в бюджете на следующий год предусмотрены расходы в размере 6 миллиардов долларов на импорт бензина и дизельного топлива.

Это означает, что Иран фактически не получит чистой прибыли от экспорта мазута и, напротив, будет вынужден дополнительно потратить около 2 миллиардов долларов на импорт бензина и дизельного топлива.

Отмечается, что среднесуточный объем производства мазута в Иране составляет около 65 миллионов литров. В стране определены различные целевые ориентиры по сокращению его производства. В частности, сообщается, что к 2028 году объем производства мазута планируется снизить до 49 миллионов литров в сутки.

Несмотря на колебания объемов экспорта мазута, в среднем этот показатель составляет около 1 миллиона тонн в месяц.

Отметим, что в настоящее время в Иране функционируют 10 нефтеперерабатывающих заводов. Общий потенциал переработки сырой нефти в стране составляет 2,37 миллиона баррелей в сутки.