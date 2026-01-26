Названы данные по экспорту Азербайджаном электроэнергии в Россию

БАКУ /Trend/ - За январь–ноябрь прошлого года из Азербайджана в Россию было экспортировано примерно 98,2 миллиона кВт⋅ч электроэнергии.

Согласно данным, полученным Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил около 4,2 миллиона долларов США. Экспорт электроэнергии в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился в 1,6 раза в физическом выражении (на 55,4 млн кВт⋅ч) и в 1,9 раза — в стоимостном (на 3,8 млн долларов).

В то же время за первые 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала в Азербайджан 85,5 миллиона кВт⋅ч электроэнергии на сумму 3,058 миллиона долларов США. Этот показатель в стоимостном выражении на 25,2% (616 тыс. долларов), а в физическом выражении - на 6,6% (1,8 млн кВт⋅ч) больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Отметим, что за январь–ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал в целом в четыре страны — Россию, Грузию, Иран и Турцию — 1,221 миллиарда кВт⋅ч электроэнергии на сумму 69,7 миллиона долларов США.

За отчетный период Азербайджан импортировал из России, Грузии и Ирана 167,5 миллиона кВт⋅ч электроэнергии на общую сумму 7,2 миллиона долларов США.