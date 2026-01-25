В Иране вырос объем газа, передаваемого в газовую сеть

БАКУ /Trend/ – С начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) объем газа, переработанного в Иране и переданного в газовую сеть страны, увеличился на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана Саид Тавакколи в ходе брифинга.

По его словам, за указанный период в стране ежедневно перерабатывалось и передавалось в газовую сеть 882 миллиона кубических метров газа.

Тавакколи отметил, что за аналогичный период прошлого года в газовую сеть ежедневно поступало 880 миллионов кубических метров газа.

Представитель компании также добавил, что с учетом понижения температуры воздуха в стране ожидается рост потребления газа. В связи с этим были приняты меры для обеспечения бесперебойного газоснабжения.

Добавим, что Иран с запасами газа около 34 триллионов кубических метров считается второй страной в мире по объему газовых ресурсов. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Суточная добыча товарного газа на иранских месторождениях составляет 1,07 миллиарда кубических метров.

Отметим, что в зимний период в Иране фиксируется значительный рост потребления газа. Так, только в период с 27 декабря по 2 января объем потребления газа в жилом секторе, торговле и на малых промышленных предприятиях страны составил примерно 3,73 миллиарда кубических метров.