Назван объем импорта Ираном продукции из Казахстана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 декабря 2025 года) импорт Ираном продукции из Казахстана сократился на 16,9% в стоимостном выражении и на 15% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 декабря 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, импорт Ираном продукции из Казахстана за 9 месяцев составил 93,1 тысячи тонн на сумму 34,5 миллиона долларов.

За 8 месяцев прошлого иранского года Иран импортировал из Казахстана около 110 тысяч тонн продукции на сумму 41,5 миллиона долларов.

Иран импортировал из Казахстана пшеницу, ячмень, различные виды оборудования и т.д.

Согласно статистике, товарооборот Ирана с Казахстаном за 9 месяцев составил 415 тысяч тонн на сумму около 229 миллионов долларов. Торговый оборот снизился на 6,3% в стоимостном выражении и на 11,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, по данным иранской таможенной администрации, импорт продукции в Иран за первые 9 месяцев составил 29,3 миллиона тонн на сумму около 44,2 миллиарда долларов США. Импорт продукции снизился на 15,2% в стоимостном выражении и увеличился на 2,75% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.