Добыча сырой нефти в Иране увеличится

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что добыча сырой нефти в Иране вырастет на 135 тысяч баррелей в сутки благодаря закупке оборудования для услуг первичной переработки на нефтяных месторождениях страны.

Как сообщает Trend, об этом местным СМИ заявил заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной нефтяной компании Хамид Бовард.

По его словам, на нефтяных месторождениях страны планируется установить 11 установок для первичной переработки нефти. Бовард отметил, что небольшие инвестиции частного сектора привели к началу работ в рамках крупных проектов в нефтяном секторе страны.

Напомним, что 15 января в Иране между местными компаниями были подписаны контракты на сумму 2 миллиарда долларов в области буровых установок и нефтепереработки.

Отметим, что в настоящее время в Иране активно эксплуатируются 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. В ведении Национальной компании южных нефтяных зон Ирана находятся 37 нефтяных месторождений, Центральной нефтяной компании — 14, нефтегазодобывающей компании "Арвандан" — 5, Оффшорной нефтяной компании — 18. Также в ведении Национальной компании южных нефтяных месторождений находятся 5 газовых месторождений, Центральной нефтяной компании — 13, нефтегазовой компании "Парс" — 1 и Оффшорной нефтяной компании — 3.

Добавим, что общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. С помощью имеющегося технологического оборудования Иран может добыть 340 миллиардов баррелей из них. Таким образом, страна может использовать примерно 30% запасов.