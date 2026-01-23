bp нацелена на долгосрочное партнерство с Азербайджаном в реализации стратегических энергетических проектов - Джованни Кристофоли

БАКУ /Trend/ - Компания bp нацелена на долгосрочное партнерство с Азербайджаном в реализации стратегических энергетических проектов.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на церемонии открытия новых выставочных залов и постоянной экспозиции «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма» в Национальном музее искусств.

«Мы реализовали для страны крупные энергетические проекты, работая в тесном сотрудничестве с SOCAR, при сильной поддержке правительства. И мы искренне надеемся оставаться частью этого удивительного пути еще многие десятилетия. Мы очень гордимся нашим тесным сотрудничеством с министерством культуры, которому хотели бы выразить благодарность. При их поддержке мы реализовали проекты по сохранению и популяризации древнего художественного наследия страны. Например, в прошлом году мы издали книгу-альбом и запустили сайт, посвященные шедеврам азербайджанского искусства, созданным за последние 60 лет. И мы представили их именно в этом музее», - сказал он.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и газового месторождения «Шах Дениз» в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, а также терминал в Сангачале.

Компания также приобрела доли участия в проектах разработки месторождения «Карабах» и структуры «Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара» (ADUA).

В сфере возобновляемой энергии компания работает над проектом солнечной электростанции «Шафаг».