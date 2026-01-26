Количество рейсов из аэропортов Ирана сократилось

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) количество пассажирских рейсов, выполняемых из аэропортов Ирана, сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года).

По данным Trend, это отражено в статистике компании "Аэропорты Ирана".

Согласно статистике, за 9 месяцев количество рейсов, выполненных через аэропорты Ирана, составило 246 тысяч. В аналогичный период прошлого года количество пассажирских рейсов через аэропорты Ирана составило 269 тысяч.

В 1-й месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля) количество рейсов составило 32 152, тогда как в прошлом году за тот же период — 25 253, что на 27,3% больше.

Во 2-й месяц (21 апреля – 22 мая) количество рейсов составило 30 938, тогда как в прошлом году — 30 505, рост на 1,4%.

В 3-й месяц (23 мая – 21 июня) количество рейсов составило 22 219, тогда как в прошлом году — 30 562, снижение на 27%.

В 4-й месяц (22 июня – 22 июля) количество рейсов составило 9 610, тогда как в прошлом году — 30 234, снижение на 68%.

В 5-й месяц (23 июля – 22 августа) количество рейсов составило 25 808, тогда как в прошлом году — 29 966, снижение на 14%.

В 6-й месяц (23 августа – 22 сентября) количество рейсов составило 31 586, тогда как в прошлом году — 30 936, рост на 3%.

В 7-й месяц (23 сентября – 22 октября) количество рейсов составило 32 325, тогда как в прошлом году — 27 342, рост на 15%.

В 8-й месяц (23 октября – 21 ноября) количество рейсов составило 31 738, тогда как в прошлом году — 29 531, рост на 7%.

В 9-й месяц (22 ноября – 21 декабря) количество рейсов составило 30 958, тогда как в прошлом году — 30 102, рост на 3%.

За 9 месяцев наибольшее количество рейсов осуществляли аэропорт Мехрабад — 76,7 тысячи, аэропорт Машхад — 47,4 тысячи, аэропорт Шираз — 16,5 тысячи рейсов.

За этот период рейсы осуществлялись 32 иранскими и 36 иностранными авиакомпаниями. Рейсы выполнялись 243 самолетами, принадлежащими Ирану, и 437 самолетами иностранных компаний.

Следует отметить, что в Иране функционирует 57 гражданских аэропортов, из которых 14 являются международными. Через аэропорты Ирана ежегодно перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.