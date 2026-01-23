Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждена работа, проведенная МИД Азербайджана в 2025 году

Политика Материалы 23 января 2026 19:31 (UTC +04:00)
Обсуждена работа, проведенная МИД Азербайджана в 2025 году
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 23 января в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики под руководством министра Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.

Об этом Trend сообщили в МИД.

В заседании приняли участие руководящий состав министерства и руководители структурных подразделений.

В ходе заседания коллегии были обсуждены работа, проведенная министерством иностранных дел в 2025 году в соответствии с внешнеполитической линией, определенной Президентом Азербайджанской Республики, основные приоритеты на 2026 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, экономическая, климатическая и гуманитарная дипломатия, усилия по оказанию международной помощи, дипломатическая деятельность в постконфликтный период, работа по защите прав и свобод граждан Азербайджана за рубежом, а также организация деятельности министерства иностранных дел, и даны соответствующие поручения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости