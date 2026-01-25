В Иране зафиксирован рекордный объем импорта товаров первой необходимости

БАКУ /Trend/ - 19 января был зафиксирован рекордный показатель объема импорта товаров первой необходимости в Иран, который составил около 183 тысяч тонн.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

Согласно информации, импортированные товары первой необходимости были доставлены в различные провинции страны на 8,03 тыс. грузовых автомобилей.

За минувшие сутки в страну было ввезено около 75,8 тыс. тонн пшеницы, 54,9 тыс. тонн кукурузы и 15 тыс. тонн ячменя.

Также было импортировано 16,7 тыс. тонн соевого шрота, 2,63 тыс. тонн риса, 3,11 тыс. тонн сырого растительного масла и около 12 тыс. тонн масличных культур.

Сообщается, что в страну также были ввезены различные зерновые продукты, сахар, лекарственные препараты и медицинские принадлежности.

Отметим, что за 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) экспорт продукции из Ирана составил около 119 млн тонн на сумму 41,2 млрд долларов. Экспорт иранских товаров снизился на 5,78% в стоимостном выражении и увеличился на 1% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.