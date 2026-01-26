Азербайджан и Израиль развивают экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - У нас была возможность обсудить развитие экономических связей и многочисленные договоры. Традиционно одним из основных направлений сотрудничества является энергетическая сфера.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане работают 124 израильские компании, которые реализуют различные проекты.

"В 2025 году SOCAR впервые получила 10-процентную долю в одном из крупнейших проектов Израиля в Средиземном море. Мы уже выступаем там в качестве инвесторов в масштабном израильском бизнес-проекте", - подчеркнул Дж.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!