Скончалась азербайджанская актриса театра и кино Масума Бабаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни на 75 году жизни скончалась актриса театра и кино Масума Бабаева, которая около пятидесяти лет жизни служила в Государственном национальном театре юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Масума Бабаева родилась 23 сентября 1951 года. Профессиональное образование получила на факультете драматического и киноактёрского искусства Азербайджанского государственного института искусств. Ещё в студенческие годы она выходила на сцену Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, исполняя детские роли и имея редкую возможность работать рядом с корифеями национальной сцены - Лейлой Бедирбейли, Гасанагой Салаевым, Хокумой Гурбановой, Гамлетом Гурбановым и другими.

После окончания института в 1972 году была направлена в Государственный театр юного зрителя, с которым навсегда связала свою творческую судьбу. За десятилетия служения сцене актриса создала около ста ярких и разноплановых образов, став одной из ключевых фигур театра. Она также снялась в коло двадцати телеспектаклях и фильмах. За вклад в развитие культуры и театрального искусства актриса была удостоена высоких наград.

Уход Масумы Бабаевой – тяжелая утрата для азербайджанского искусства. Её имя навсегда останется в истории сцены, а созданные ею образы - в памяти коллег, зрителей и учеников. Светлая память Актрисе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!