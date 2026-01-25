Глобальный нефтяной рынок останется перенасыщенным в 2026 году - Fitch

БАКУ/Trend/ -Геополитический фактор в ценах на нефть, вероятно, останется ограниченным на фоне глобального переизбытка предложения, несмотря на рост волатильности нефтяных котировок, сообщает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

Отмечается, что любые возможные перебои с поставками из Ирана могут быть поглощены избыточным предложением.

"Потенциальное краткосрочное увеличение поставок из Венесуэлы, скорее всего, будет незначительным, тогда как более существенный рост в долгосрочной перспективе окажется весьма сложным. Будущая стратегическая позиция ОПЕК, выбор между объёмами и ценой, будет играть важную роль в формировании нефтяного рынка.

Наш базовый прогноз по цене Brent на 2026 год составляет 63 доллара за баррель, при этом в рейтингах нефтегазовых компаний мы ориентируемся на кредитные показатели, исходя из среднесрочной (mid-cycle) цены в 60 долларов за баррель", - передает Fitch.

Согласно отчету, глобальный нефтяной рынок останется перенасыщенным в 2026 году.

"Мы оцениваем рост предложения на 3 миллиона баррелей в сутки (млн б/с) в 2025 году и прогнозируем дальнейшее увеличение на 2,5 млн б/с в 2026 году, при этом спрос будет расти лишь примерно на 0,8 млн б/с в год.

По данным Международного энергетического агентства, страны вне ОПЕК+ обеспечивают 55% роста предложения в 2025 году и 48% — в 2026 году, главным образом за счёт США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. В 2027 году ожидается некоторое замедление роста добычи вне ОПЕК+.

По данным энергетического опроса Федерального резервного банка Далласа, американским нефтедобытчикам требуется цена нефти марки WTI в диапазоне 61–70 долларов за баррель, чтобы рентабельно бурить новую скважину", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что Венесуэла располагает 17% мировых доказанных запасов, крупнейшим в мире запасом нефти, однако в ноябре 2025 года обеспечивала лишь 0,8% мировой добычи: "За последние 15 лет добыча в стране существенно сократилась (до 0,88 млн б/с в 2024 году с 2,5 млн б/с в 2010 году) из-за санкций и недостатка инвестиций. В сентябре-октябре 2025 года объёмы держались около 1 млн б/с, но в ноябре 2025 года снизились до 0,86 млн б/с на фоне санкций и напряжённости с США. Экспорт нефти сократился до 0,67 млн б/с".

Отмечается, что продажа нефти, находящейся на плавучих и наземных хранилищах в Венесуэле, а также снятие санкций могли бы увеличить добычу примерно до 1 млн б/с в краткосрочной перспективе. Однако это вряд ли окажет существенное влияние на мировой рынок.

"Венесуэла столкнётся с серьёзными трудностями при попытке нарастить добычу на 1-1,5 млн б/с и в долгосрочной перспективе вернуться к уровню 2010 года — 2,5 млн б/с. Для этого потребуются значительные инвестиции в модернизацию изношенной инфраструктуры. Большая часть запасов страны — это сверхтяжёлая и высокосернистая нефть, добыча которой требует передовых технических компетенций, обычно предоставляемых международными нефтяными мейджорами. Возобновление инвестиций со стороны американских и других международных компаний потребует надёжной нормативно-правовой базы и фискальной стабильности в секторе, особенно с учётом экспроприации активов американских нефтяных компаний в 2007 году", - передает агентство.

Согласно информации, Иран является значительно более крупным поставщиком нефти на мировой рынок с добычей около 3,5 млн б/с и экспортом порядка 2 млн б/с: "Поставки иранской нефти оставались относительно стабильными, несмотря на ужесточение санкций США (в ноябре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против сети иранских торговых и судоходных компаний). Существенные перебои в добыче иранской нефти привели бы к росту цен, однако влияние всё равно было бы ограниченным из-за глобального переизбытка предложения.

"Добыча в России остаётся в целом стабильной на уровне около 9,3 млн б/с из-за санкций, при этом основная часть экспорта перенаправлена в Китай и Индию. Недавние санкции США и Великобритании в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" могут сократить российский экспорт нефти, поскольку на этих производителей приходится около 50% таких поставок. В то же время мирное соглашение между Россией и Украиной и снятие санкций, вероятно, окажут ограниченное влияние на российские объёмы в краткосрочной перспективе, но могут добавить дополнительную волатильность цен на перенасыщенном рынке", - сообщает Fitch.

Fitch также отмечает, что свободные производственные мощности ОПЕК+ (около 4 млн б/с) будут поддерживать рынок в случае перебоев с добычей. Стратегия ОПЕК и баланс между поддержанием цен и сохранением доли рынка станут ключевыми факторами при возникновении дополнительных объёмов предложения или перебоев в поставках.