МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональные вопросы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящеимся с визитом в Баку заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Вахидом Джалалзаде.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между двумя странами, недавняя напряженность в Иране, а также региональные вопросы.

В.Джалалзаде подробно рассказал о недавней напряженности в Иране и текущей ситуации.

Дж.Байрамов, в свою очередь, подчеркнул важность стабильности в Иране и выразил соболезнования семьям погибших в ходе последних событий.

Было отмечено, что контакты между президентами двух стран, взаимные визиты, а также существующий политический диалог играют важную роль в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, а обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества. С удовлетворением была отмечена деятельность Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Обсуждая перспективы сотрудничества между двумя странами в области транспорта и связи, стороны отметили, что ряд проектов, реализуемых, в частности, Азербайджаном и Ираном, играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через наш регион.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

