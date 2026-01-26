Обсуждены развитие парламентаризма и двусторонние связи Азербайджана и Бахрейна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены развитие парламентаризма и двусторонние связи Азербайджана и Бахрейна.

Как сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, обсуждения состоялись в рамках официального визита председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Королевство Бахрейн, где спикер встретилась с Королем страны Хамадом бин Исой Аль Халифой.

В ходе встречи председатель парламента Сахиба Гафарова передала Королю Бахрейна приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отмечается, что Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа попросил передать и его приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе беседы Король Бахрейна высоко оценил развитие Азербайджана и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних отношений, отметив позитивную роль парламентов в расширении связей между странами.

С.Гафарова подчеркнула, что азербайджано-бахрейнские отношения строятся на дружбе, взаимном доверии и уважении, отметив, что существующие политические связи создают широкие возможности для сотрудничества и в других сферах, включая экономику, инвестиции и туризм. Она напомнила, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. В ходе разговора была выражена удовлетворённость взаимной поддержкой дружественных стран в рамках международных организаций.

Спикер отметила, что данный визит является первым официальным визитом председателя Милли Меджлиса Азербайджана в Королевство Бахрейн, подчеркнув, что взаимные визиты председателей парламентов, а также депутатов и тесные контакты способствуют дальнейшему углублению связей между законодательными органами. Она проинформировала о встречах, проведенных в рамках визита, и вопросах сотрудничества между парламентами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.