Иран является сторонником мира и сотрудничества на Южном Кавказе - замминистра

БАКУ /Trend/ - Иран является сторонником мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран по консульским и парламентским вопросам Вахид Джалалзаде на встрече с представителями СМИ в Баку.

«Во время Второй Карабахской войны в нашем парламенте было принято соответствующее заявление. Мы заявляли, что являемся сторонниками мира и сотрудничества на Южном Кавказе. Иран всегда поддерживал установление экономических отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с национальными интересами двух стран», — отметил он.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.