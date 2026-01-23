Объем международных морских грузоперевозок из Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - В 2025 году морским транспортом в Азербайджане было перевезено 2,681 миллиона тонн грузов на сумму 2,565 миллиарда долларов США.
Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.
По информации, это на 83 миллиона долларов США или на 3,1% меньше в стоимостном выражении и на 128 тысяч тонн или на 4,6% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2024 года.
Так, за отчетный период из Азербайджана морским транспортом было экспортировано 261,5 тысячи тонн грузов на сумму 171,5 миллиона долларов США, что на 74,3 миллиона долларов США или на 76,4% больше в стоимостном выражении и на 166 тысячи тонн или в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
В 2025 году морским транспортом в Азербайджан было импортировано 2,419 миллиона тонн грузов на сумму 2,393 миллиарда долларов США. Это на 157 миллионов долларов США или на 6,2% меньше в стоимостном выражении, и на 293 тысячи тонн или на 10,8% меньше в объёмном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Следует отметить, что в 2025 году в Азербайджане грузовым транспортом перевезено в общей сложности 58,338 миллиона тонн грузов на сумму 49,423 миллиарда долларов США. Это на 1,811 миллиарда долларов США, или на 3,8% больше чем за аналогичный период прошлого года по стоимости, и на 1,369 миллиона тонн, или на 2,3% меньше в объеме.
За отчетный период из Азербайджана транспортными средствами экспортировано в общей сложности 47,595 миллиона тонн грузов на сумму 25,043 миллиарда долларов США, что на 42 миллиона долларов США, или на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим годом по стоимости, и на 1,511 миллиона тонн, или на 5,7% меньше по объему.