Объем международных морских грузоперевозок из Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - В 2025 году морским транспортом в Азербайджане было перевезено 2,681 миллиона тонн грузов на сумму 2,565 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 83 миллиона долларов США или на 3,1% меньше в стоимостном выражении и на 128 тысяч тонн или на 4,6% меньше в объемном выражении, чем за аналогичный период 2024 года.

Так, за отчетный период из Азербайджана морским транспортом было экспортировано 261,5 тысячи тонн грузов на сумму 171,5 миллиона ​​долларов США, что на 74,3 миллиона долларов США или на 76,4% больше в стоимостном выражении и на 166 тысячи тонн или в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2025 году морским транспортом в Азербайджан было импортировано 2,419 миллиона тонн грузов на сумму 2,393 миллиарда долларов США. Это на 157 миллионов долларов США или на 6,2% меньше в стоимостном выражении, и на 293 тысячи тонн или на 10,8% меньше в объёмном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Следует отметить, что в 2025 году в Азербайджане грузовым транспортом перевезено в общей сложности 58,338 миллиона тонн грузов на сумму 49,423 миллиарда долларов США. Это на 1,811 миллиарда долларов США, или на 3,8% больше чем за аналогичный период прошлого года по стоимости, и на 1,369 миллиона тонн, или на 2,3% меньше в объеме.

За отчетный период из Азербайджана транспортными средствами экспортировано в общей сложности 47,595 миллиона тонн грузов на сумму 25,043 миллиарда долларов США, что на 42 миллиона долларов США, или на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим годом по стоимости, и на 1,511 миллиона тонн, или на 5,7% меньше по объему.