АБР о планах сотрудничества с Узбекистаном в 2026 году (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ключевым событием 2026 года станет проведение в мае в Самарканде ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил глава операционного управления представительства АБР в Узбекистане Мирзо Искандар Гуламов.

"Это мероприятие позволит позиционировать Узбекистан как региональный центр диалога в сфере развития и инвестиций, продемонстрировать прогресс реформ в стране и привлечь глобальных партнеров для ускорения устойчивого развития", - отметил он.

Говоря о планах деятельности на 2026 год, глава операционного управления представительства сообщил, что деятельность АБР в Узбекистане будет сосредоточена на трех ключевых направлениях.

"Первым приоритетом станет продолжение поддержки экономических реформ и "зеленого" перехода, опираясь на результаты программного кредитования и инвестиций в возобновляемую энергетику, реализованных в 2025 году", - сказал он.

Второе направление будет связано с наращиванием инфраструктурного развития в транспортном, энергетическом, цифровом, образовательном и городском секторах с акцентом на климатическую устойчивость, энергоэффективность и инклюзивный рост, отметил Гуламов.

"Третьим направлением станет углубление участия частного сектора и расширение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в транспорте, промышленности, финансах, здравоохранении, образовании, возобновляемой энергетике и коммунальных услугах с использованием инструментов снижения рисков и механизмов смешанного финансирования", - добавил он.