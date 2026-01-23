Начнется отбор консультанта для разработки ТЭО проекта интерконнектора Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнется отбор консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта интерконнектора "Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария".

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор совместного предприятия "Зеленый энергетический коридор", созданного в рамках проекта коридора Центральная Азия - Азербайджан, Турал Алиев в ходе выступления за круглым столом в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

«Техническое задание по интерконнектору "Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария" уже готово, и в ближайшее время начнется отбор консультанта», — подчеркнул Т. Алиев.

Напомним, что 4 апреля 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере передачи и торговли «зеленой» электроэнергией между министерством энергетики Азербайджана, министерством экономики и устойчивого развития Грузии, министерством энергетики и природных ресурсов Турции и министерством энергетики Болгарии.

Документ направлен на развитие региональной инфраструктуры передачи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, а также на расширение трансграничной торговли «зеленой» электроэнергией между странами Южного Кавказа, Турцией и Европейского Союза.