В Иране предпринимаются усилия для предотвращения роста цен на легковые автомобили

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются усилия для предотвращения роста цен на импортируемые в Иран легковые автомобили.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Изатулла Зареи.

По его словам, на настоящее время в процессе импорта легковых автомобилей в страну изменений не произошло, и этот вопрос контролируется в соответствии с законодательством.

Зареи сообщил, что, согласно исследованиям, на данный момент заказано около 100 000 легковых автомобилей для импорта в страну. На данный момент в страну импортировано 39 100 легковых автомобилей.

Представитель министерства добавил, что в государственном бюджете на следующий иранский год (21 марта 2026 г. - 20 марта 2027 г.) больших изменений не произошло. Были внесены лишь некоторые изменения в тарифы.

Зареи отметил, что министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли пытается предотвратить повышение цен отечественными автопроизводителями. Однако контроль цен находится в компетенции Совета по конкуренции.

Отметим, что были обнародованы цены на некоторые легковые автомобили, импортируемые в Иран. Так, цена легкового автомобиля Toyota Corolla Cross 2025 года составляет 49,5 миллиарда риалов (приблизительно 49,5 тысячи долларов), цена легкового автомобиля Toyota Frontlander 2025 года — 57,3 миллиарда риалов (приблизительно 57,3 тысячи долларов), а цена легкового автомобиля Changan Oshan UNI-Z 2025 года — 39,8 миллиарда риалов (приблизительно 39,8 тысячи долларов).