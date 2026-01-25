В 11 провинциях Ирана подписаны контракты по оптимизации потребления газа

БАКУ/ Trend/ - В 11 провинциях Ирана между местными газовыми компаниями и компаниями-агрегаторами газа подписаны 22 контракта, направленные на оптимизацию потребления газа.

Как сообщает Trend, соглашения заключены между газовыми компаниями провинций Исфахан, Разави Хорасан, Кум, Керманшах, Маркази, Йезд, Мазендаран, Кохгилуйе и Бойер-Ахмад, Курдистан, Чахар-Махал и Бахтиари, а также Южный Хорасан и компаниями-агрегаторами газа.

Целью контрактов является сокращение потребления газа в жилых домах, коммерческих зданиях, государственных учреждениях, сельскохозяйственных предприятиях, теплицах, птицефермах, пекарнях и других объектах.

По расчетам Национальной газовой компании Ирана, около 22 процентов газа, поступающего в газовую сеть страны, теряется на тепловых электростанциях, промышленных предприятиях, в жилом секторе, сельском хозяйстве и других сферах.

В соответствии с программой развития Ирана до 2029 года, в стране необходимо провести работы по сокращению энергетических потерь и предотвращению утрат энергии, эквивалентных 1,28 миллиона баррелей сырой нефти. Это позволит экономить порядка 200 миллионов кубометров газа в сутки, что сопоставимо с объемом добычи газа на восьми этапах газового месторождения Южный Парс, совместного месторождения Ирана и Катара.

Отмечается, что компании-агрегаторы могут сыграть ключевую роль в снижении энергопотребления в стране за счет использования конкурентных механизмов и современных технологий, а также внедрения программ энергосбережения и создания экономических стимулов.

Добавим, что Иран занимает второе место в мире по запасам природного газа, которые оцениваются примерно в 34 триллиона кубических метров. В настоящее время в стране эксплуатируются 22 газовых месторождения, а суточная добыча богатого газа составляет около 1,07 миллиарда кубических метров.