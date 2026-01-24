Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Трамп анонсировал продажу оборонной продукции Азербайджану

Политика Материалы 24 января 2026 12:18 (UTC +04:00)
Трамп анонсировал продажу оборонной продукции Азербайджану

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - США будут продавать Азербайджану оборонное оборудование.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, написал Президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном. Мы подпишем соглашение с Арменией о мирном ядерном сотрудничестве. Мы заключим контракты для наших крупных производителей полупроводников. Мы будем продавать Азербайджану оборонное оборудование, произведенное в США, включая бронежилеты, катера и другое», - подчеркнул Трамп.

