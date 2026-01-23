Фонд шейха Заида поделился публикацией в связи с награждением Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Влиятельный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поделился публикацией на своей странице в X в связи с награждением Президента Ильхама Алиева, сообщает Trend.

"Президент Ильхам Алиев удостоен "Премии Заида за человеческое братство" за усилия, направленные на установление мира между Азербайджаном и Арменией и продвижение диалога», - говорится в публикации.

Отметим, что 9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдель Салама, членов жюри «Премии Заида за человеческое братство» – бывшего президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Муссу Факи.

Гости отметили, что всегда с удовлетворением посещают Азербайджан и поблагодарили Президента Ильхама Алиева за прием. Подчеркнув, что «Премия Заида за человеческое братство» 2026 года будет вручена Президенту Ильхаму Алиеву за его усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, они сообщили, что торжественная церемония вручения награды состоится 4 февраля этого года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Гости подчеркнули, что для них большая честь вручить Президенту Ильхаму Алиеву пригласительное письмо для участия в этом мероприятии в качестве почетного гостя.