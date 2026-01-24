Назван объем грузоперевозок по транспортным коридорам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объем грузов, перевезенных по транспортным коридорам в январе-ноябре 2025 года, составил 29,763 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Так, в январе-ноябре 2025 года по транспортным коридорам было перевезено 12,998 миллиона тонн грузов по железной дороге, 6,779 миллиона тонн морским транспортом и 9,986 миллиона тонн автомобильным транспортом.

По сравнению с 2024 годом объем грузоперевозок по железной дороге снизился на 909 тысяч тонн (-6,5%), по морю — на 464,1 тысячи тонн (-6,4%), автомобильным транспортом - вырос на 880,9 тыс. тонн (9,7%).