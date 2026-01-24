Объявлены доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году из Азербайджана было экспортировано 1,231 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, доход от экспорта электроэнергии составил 70,1 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии сократился на 522 миллиона киловатт-часов, или 29,8%, в натуральном выражении и на 24 миллиона ​​долларов США, или 25,5% в стоимостном.

В 2025 году доля экспорта электроэнергии в ненефтяном секторе составила 1,93%.

Отметим, что в 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 49,423 миллиарда долларов США.

По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 1,810 миллиарда долларов США, или на 3,8%.

На экспорт пришлось 25,043 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, на импорт - 24,380 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 1,5 миллиарда долларов США, или на 5,7%, тогда как импорт вырос на 3,322 миллиарда долларов США, или на 15,8%.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 663 миллионов долларов США, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 4,833 миллиарда долларов США, или в 8,3 раза.