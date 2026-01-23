Назначен новый директор телеканала Show Plus TV

БАКУ /Trend Life/ - В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в сфере аудиовизуальных СМИ и на основании мнения Аудиовизуального совета, Замиг Али оглу Юнисов назначен директором телеканала Show Plus TV, сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

Цель назначения - повышение эффективности работы канала, укрепление механизмов управления и приведение программной и вещательной политики в соответствие с действующими нормативно-правовыми требованиями.

Замиг Юнисов обладает многолетним профессиональным опытом работы в сфере медиа и телевидения. На протяжении своей карьеры он занимал руководящие и исполнительные должности в различных медиапроектах, успешно демонстрируя управленческие и организационные навыки.

В период нового руководства основные приоритеты канала включают повышение качества вещания, формирование программной политики в интересах национальных СМИ, совершенствование структуры управления и более эффективное использование кадрового потенциала.

Кроме того, на должность главного редактора телеканала назначен заслуженный журналист Тельман Назарли (Мамедов). До этого он занимал руководящие должности, должность главного редактора в государственных газетах, на AZTV и Общественном телевидении Азербайджана.

