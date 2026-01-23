SOCAR расширяет глобальное присутствие: Африка, Европа и инновации как инструменты энергетической стратегии

БАКУ/Trend/ - В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продемонстрировала амбициозный план глобального расширения, который сочетает инвестиции в нефтегазовые месторождения, международную розничную экспансию и технологическую трансформацию. Эти инициативы отражают долгосрочную стратегию страны по укреплению роли Азербайджана как энергетического моста между Востоком и Западом, а также создают новые возможности для регионального сотрудничества и диверсификации поставок энергоносителей.

Ключевой сделкой стала покупка 10-процентной доли в проекте разработки нефтегазового месторождения «Baleine» в Кот-д’Ивуаре совместно с итальянской компанией Eni S.p.A.. Месторождение, открытое в 2021 году и уже обеспечивающее добычу 62 тыс. баррелей нефти и 75 млн кубических футов газа в сутки, к третьей фазе увеличит добычу до 150 тыс. баррелей нефти и 200 млн кубических футов газа в сутки. Проект позиционируется как первый морской нефтегазовый проект в Африке с нулевым уровнем выбросов, что подчеркивает приверженность SOCAR стандартам устойчивого развития.

С точки зрения стратегии, участие SOCAR в африканских проектах — это не только диверсификация активов, но и усиление энергетической дипломатии Азербайджана. Континентальная экспансия позволяет укрепить связи с ключевыми игроками региона, интегрировать Африку в глобальные цепочки поставок нефти и газа и создать потенциал для совместных инвестиций в чистую энергию. Для Европы это открывает дополнительный источник поставок нефти и газа с минимальным углеродным следом, что повышает энергетическую безопасность континента в условиях нестабильности мировых рынков.

Не менее значима экспансия SOCAR на европейский рынок розничных продаж. На текущий момент сеть SOCAR насчитывает 564 станции в Австрии, Швейцарии, Украине, Грузии, Румынии и Турции. Эти шаги усиливают влияние азербайджанской компании на международных рынках, повышают узнаваемость бренда и создают инфраструктурные мосты для энергетической интеграции между регионами.

Технологические инновации остаются важнейшим элементом стратегии SOCAR. Завод SOCAR Carbamide вошёл в престижную сеть Global Lighthouse Network и получил премию Digital Lighthouse Award за внедрение технологий Industry 4.0. Использование искусственного интеллекта, роботизации и цифровых инструментов позволило повысить производительность на 21%, эффективность использования природного газа — на 24%, а выбросы углерода снизились на 19%. Эти достижения укрепляют конкурентоспособность SOCAR, демонстрируя, что устойчивое развитие и технологические инновации могут идти рука об руку.

Параллельно компания расширяет цифровую и экологическую повестку через международное сотрудничество: соглашение со швейцарской SICPA SA по прослеживаемости энергоресурсов, партнерство с Planet Labs PBC по спутниковому мониторингу окружающей среды, а также совместные инициативы с Honeywell и ADNOC Group по чистой энергии и устойчивой инфраструктуре.

Финансовая устойчивость SOCAR подтверждается ведущими международными агентствами. Moody’s повысило рейтинг компании до инвестиционного уровня Baa3, S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг до «BB» с позитивным прогнозом. ESG-рейтинг SOCAR по версии Sustainable Fitch — «3», что отражает надежное управление рисками, цели по сокращению выбросов и сохраняющиеся вызовы в области корпоративного управления.

Региональный и глобальный эффект инициатив SOCAR трудно переоценить. Африканская экспансия создаёт новые точки поставок для мировой энергетики, европейская розничная сеть укрепляет присутствие на ключевых рынках, а технологические и ESG-инициативы повышают инвестиционную привлекательность компании. Для Азербайджана это не только рост корпоративного капитала, но и укрепление позиции страны как надёжного партнера в вопросах энергетической безопасности. Для региона — развитие энергетического сотрудничества, создание интегрированных цепочек поставок и новые возможности для совместных инвестиций в зеленую энергетику.

SOCAR демонстрирует, что национальная нефтегазовая компания может сочетать глобальные амбиции, инновации и устойчивое развитие, формируя энергетический бренд Азербайджана на мировой арене и закладывая основу для более безопасного и устойчивого будущего в глобальной энергетике.