Политика Материалы 23 января 2026 14:37 (UTC +04:00)
В последнее время между Азербайджаном и Испанией наблюдается активный политический диалог - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - В последнее время между Азербайджаном и Испанией наблюдается активный политический диалог. Это также предоставляет возможность для детального обсуждения текущего состояния и будущих перспектив двусторонних отношений.

Как сообщает Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на брифинге, проведенном совместно с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменгол Сосиас.

Спикер отметила успешное сотрудничество между двумя странами в ряде областей.

«Есть хорошие возможности для дальнейшего расширения этого сотрудничества, включения в него новых направлений. Одновременно ведется работа по расширению договорно-правовой базы. Сотрудничество в сферах науки, образования и культуры также чрезвычайно важно. Укрепление связей в этих сферах позволит нашим народам, особенно молодежи, еще лучше узнать друг друга и сблизиться», - сказала она.

