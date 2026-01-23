Подписание тендерных договоров в Азербайджане переходит в цифровую систему

БАКУ /Trend/ - По итогам процедур закупок договоры между закупающей организацией и хозяйствующими субъектами будут заключаться посредством информационной системы "Цифровые государственные финансы".

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон «О государственных закупках», обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, действие закона не распространяется на закупки, не предусмотренные планом закупок на текущий год и совокупная стоимость которых в течение одного бюджетного года не превышает 10 тысяч манатов (для государственных органов высшей, 1-й и 2-й категорий, а также закупающих организаций, не финансируемых из госбюджета, - 20 тысяч манатов).

В соответствии с предлагаемыми изменениями, после подписания договоров по таким закупкам соответствующая информация будет автоматически и незамедлительно передаваться информационной системой на портал. Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней со дня вступления договора в силу опубликует сведения на портале.

После вступления договора в силу данные о наименовании закупающей организации и поставщика, их идентификационного номера налогоплательщика, предмете закупки, методе закупки, сумме договора и сроке исполнения будут незамедлительно переданы в систему и размещены на портале.

Отмечается, что закупки, связанные с конфиденциальной информацией, как и ранее, будут осуществляться на бумажных носителях. За исключением этих случаев, а также ситуаций, когда победивший поставщик является нерезидентом, заключение и направление договоров будет осуществляться в электронном виде через информационную систему.

Согласно действующему законодательству, действие данного закона не распространяется на закупку следующих товаров, работ или услуг:

товары, работы или услуги, предоставляемые исключительно государственными органами (учреждениями) или субъектами естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются (устанавливаются) государством;

товары, работы или услуги в рамках отношений, регулируемых Законом «О государственно-частном партнёрстве»;

товары, работы или услуги, приобретаемые коммерческими юридическими лицами, состав наблюдательного совета (совета директоров) которых утвержден органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, либо согласован с ним, за счет иных финансовых средств, за исключением средств государственного бюджета Азербайджанской Республики и бюджета Нахчыванской Автономной Республики, в том числе средств целевых бюджетных фондов, бюджетных ссуд, субсидий, кредитов, полученных под государственную гарантию, государственных грантов и помощи, а также средств внебюджетных государственных фондов.

Кроме того, централизованная закупка продовольственных товаров закупающими организациями за счёт средств государственного бюджета (за исключением продовольственных товаров, приобретаемых для государственных резервов) осуществляется в порядке, установленном органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти. Данный закон не распространяется на закупки, не предусмотренные в плане закупок закупающей организации на текущий год и совокупная стоимость которых в течение одного бюджетного года не превышает 10 тысяч манатов (для государственных органов высшей, 1-й и 2-й категорий, а также для закупающих организаций, не финансируемых из государственного бюджета по состоянию на 1 января текущего года, - 20 тысяч манатов).

В соответствии с законопроектом, заключение и направление договоров по закупке товаров, работ и услуг, предусмотренных в двух абзацах выше, будет осуществляться в электронном порядке посредством информационной системы.

Согласно действующему законодательству, если контрольный орган в течение десяти рабочих дней после получения итогового протокола не принимает решение об утверждении или неутверждении итогового протокола, итоговый протокол считается утверждённым, и информация об этом незамедлительно отражается на портале.

В соответствии с законопроектом, решение контрольного органа об утверждении итогового протокола закупочной комиссии о результатах закупки (в том числе итоговые протоколы, считающиеся утверждёнными при отсутствии решения контрольного органа в соответствии с абзацем выше), а также предложение победившего поставщика (ведомость объёмов работ и ценовое предложение) будут незамедлительно переданы в информационную систему.

Согласно действующему законодательству, закупающая организация акцептует предложение победившего поставщика не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока его действия, указанного в условиях предложения.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, закупающая организация оформит договор о закупке посредством информационной системы и одновременно с уведомлением об акцепте, представленным поставщику через портал, направит его поставщику. Победивший поставщик в течение 5 рабочих дней подпишет договор о закупке в информационной системе усиленной электронной подписью и предоставит закупающей организации обеспечение исполнения, требуемое в соответствии с данным законом. Закупающая организация подпишет договор о закупке усиленной электронной подписью в информационной системе в срок, установленный условиями, но не позднее 10 рабочих дней.

Согласно действующему законодательству, до подписания договора о закупке победившим поставщиком закупочная комиссия, если это было заранее предусмотрено в условиях, с согласия контрольного органа вправе увеличить или уменьшить объём (количество) предмета закупки до 10 процентов при условии неизменности цены за единицу и характеристик (показателей) предмета закупки, а также при условии непревышения предполагаемой цены.

В соответствии с законопроектом, в случае изменения объёма (количества) предмета закупки закупающая организация незамедлительно передаст соответствующую информацию в информационную систему.

Согласно действующему законодательству, после вступления договора о закупке в силу изменение его условий не допускается. Письменные обращения сторон друг к другу об изменении условий договора о закупке рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

В соответствии с законопроектом, при достижении согласия такие изменения будут осуществляться посредством информационной системы.

Согласно действующему законодательству, независимо от предполагаемой цены, методы закрытого тендера, закупки из одного источника, а также открытого тендера или запроса котировок, завершающихся заключением рамочного соглашения, могут применяться только с согласия контрольного органа.

В соответствии с законопроектом, согласия, выдаваемые контрольным органом по методам закупки, будут незамедлительно передаваться в информационную систему.

Для справки сообщаем, что под информационной системой органа (учреждения), определённого соответствующим органом исполнительной власти, упомянутой выше, понимается информационная система «Цифровые государственные финансы».