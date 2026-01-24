Обнародованы данные по экспорту ненефтяной продукции из Ирана в Грузию

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) экспорт ненефтяной продукции из Ирана в Грузию составил около 406 тысяч тонн на сумму примерно 165 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев экспорт иранской ненефтяной продукции в Грузию сократился на 4,1% в стоимостном выражении, но увеличился на 4% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 г.).

В статистике отмечается, что за тот же период прошлого иранского года Иран экспортировал в Грузию около 391 тысячи тонн продукции на сумму примерно 172 миллиона долларов. Иран поставлял в Грузию в основном сельскохозяйственную продукцию, сталь, различные виды труб, полезные ископаемые, стеклянную тару, нефтехимическую продукцию и другие товары.

Общий товарооборот Ирана с Грузией за эти 9 месяцев составил около 424 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов. Товарооборот сократился на 27% в стоимостном выражении и на 1,8% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции Ирана составил около 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. В целом экспорт продукции страны сократился на 5,78% в стоимостном выражении, но вырос на 1% по весу по сравнению с прошлым годом.