В Иране вырос объем кредитования стартап-компаний

БАКУ /Trend/ - В течение 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) объем кредитов, выданных банками Ирана стартап-компаниям, увеличился на 88,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев банки Ирана в целом выдали стартап-компаниям кредиты на сумму около 4,85 квадриллиона риалов (примерно 4,83 млрд долларов США). Количество стартап-компаний, получивших кредиты, составило 2 291.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года 2 419 стартап-компаний получили кредиты на сумму 2,57 квадриллиона риалов (примерно 2,56 млрд долларов США).

В статистике также указано, что за отчетный период государственные банки выдали стартап-компаниям кредиты на сумму 618 триллионов риалов (примерно 616 млн долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитов, выданных государственными банками, увеличился на 44,5%.

Сообщается, что за 9 месяцев объем кредитов, предоставленных негосударственными банками стартап-компаниям, составил 4,23 квадриллиона риалов (примерно 4,21 млрд долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 97,1%.

Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года) в Иране 2 922 стартап-компаниям были предоставлены кредиты на сумму 3,94 квадриллиона риалов (примерно 6,97 млрд долларов США). По сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 года – 19 марта 2024 года) объем выданных кредитов увеличился на 46,2%.